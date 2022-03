Aaron Boosten (Sch.-Beverst) heeft geen aardje naar zijn vaartje: “Ik blijf niet zolang voetballen”

Aaron Boosten (28) heeft geen aardje naar z’n vaartje. Jean-Pierre (58) was in zijn tijd een technisch onderlegde, snelle aanvaller terwijl z’n zoon bij Schoonbeek-Beverst voor de verdediging oprukkende tegenstanders moet afstoppen. “Afbreken en inleveren”, omschrijft Aaron bondig zijn taak. “Aanvallers staan altijd meer in de belangstelling”, zegt z’n vader. “Ik heb altijd spelers achter me gehad die het vuile werk moesten opknappen. Zij zijn heel belangrijk in een ploeg.”