Binnenkijken bij Julie in Dendermonde, die een oude theaterzaal omvormde tot een unieke doorkijkwoning — © Billie

De ijzeren dakspanten, het hoge plafond en bakstenen muren: architect Julie Quisquater was op slag verliefd op de oude theaterzaal. Op zoek naar een trouwlocatie vonden ze, in de achtertuin van haar ouders, hun droompand. Maar er was wel wat werk aan ...