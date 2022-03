Hernan Crespo is nieuwe coach van Toby Alderweireld, ook nieuwe coach voor Batshuayi

Al-Duhail, de Qatarese club van Toby Alderweireld en Edmilson Junior, heeft Hernan Crespo (46) donderdag aangesteld als nieuwe coach. De voormalige Argentijnse international (64 caps, 35 goals) is de opvolger van de Portugees Luis Castro, die mocht beschikken ondanks de recente eindzege in de Amir Cup. Valérien Ismaël (46) is dan weer de nieuwe coach van Besiktas, de Turkse club van Michy Batshuayi.