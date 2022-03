Max Walscheid (28) is donderdagnamiddag zwaar ten val gekomen op training. De Duitse wielrenner van Cofidis werd in zijn thuisland gegrepen door een auto en moest meteen naar het ziekenhuis overgebracht worden. “Ik vloog over de auto en belandde een paar meter verderop, gelukkig in de gracht en niet op het asfalt”, aldus Walscheid.