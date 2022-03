Jaloerse twintiger haalt uit met mes naar stiefvader: “Slachtoffer had seks met moeder”

De moeder en stiefvader hadden al jaren problemen met de twintiger. Het drugsgebruik van de man zorgde voor veel spanningen binnen het gezin. “En toch hebben zowel zijn moeder als stiefvader alles voor hem gedaan. Ze hebben hem zelfs een job aangeboden in hun horecazaak, maar die jongen verknoeit keer op keer alle kansen”, aldus de raadsman van de ouders. “Uiteindelijk hebben ze de moeilijke keuze gemaakt om hem los te laten en op eigen benen te laten staan.”

In de ochtend van 11 november 2021, om 8.35 uur, trok de twintiger onder invloed van drank en drugs voor de eerste keer die dag naar de woning van zijn moeder en stiefvader in Tessenderlo. “Hij was volledig opgejaagd, belde aan en liep naar de slaapkamer waar zijn stiefvader in bed lag. Die weigerde op dat moment om met zijn stiefzoon te praten. Vervolgens vroeg de man aan zijn moeder voor sigaretten en geld, maar toen ook zij weigerde om hem te helpen, verliet hij de woning”, aldus de aanklager.

Lemmet van 20 centimeter

Tijdens de rit naar huis fokte de man zichzelf op met het idee dat al zijn problemen de schuld waren van zijn stiefvader. “Later verklaarde hij ook dat hij het niet langer kon verdragen dat die man seks had met zijn moeder. Hij vertelde ook dat zijn stiefvader hem als kind veel pijn had gedaan. Hij zou niets meer te verliezen hebben”, zo sprak de Hasseltse procureur. De twintiger keerde terug naar het huis van zijn ouders, hij nam een mes met een lemmet van minstens 20 centimeter uit het opbergvak in zijn wagen en verstopte dat in zijn broekzak.

Toen hij in de tuin zijn stiefvader tegenkwam, haalde hij met een krachtige zwaaibeweging uit naar de hals van de man. “Gelukkig had het slachtoffer een goed reactievermogen en kon hij de aanval ontwijken. Zo’n steek in de hals, waar ook slagaders lopen, zou potentieel dodelijk geweest zijn”, besluit de aanklager die spreekt over een poging moord.

Bedreiging

De man riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar met uitstel van alles wat de voorlopige hechtenis overschrijdt en dat onder strikte voorwaarden. Volgens de advocaat van de twintiger gaat het echter niet om een poging moord, maar moeten de feiten geherkwalificeerd worden tot het bedreigen van de stiefvader. Hij vraagt om de geëiste straf te beperken. “Mijn cliënt is zeker geen agressief persoon, hij is eerder een bange haas. Hij betreurt de feiten heel erg en hij beseft dat hij zijn stiefvader en moeder heel veel leed heeft bezorgd. Nu hij vrij is van drugs, komt dat besef. Hij kijkt zelf vol afschuw naar zijn daden, maar we kunnen de klok jammer genoeg niet terugdraaien.”

Vonnis volgt op 8 april.