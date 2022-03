HERBELEEF. Tongerse Jessie Kaps schiet naar brons op EK-finale in het Noorse Hamar

De 24-jarige Jessie Kaps pakte vorig jaar al zilver op het EK in Osijek en is nu opnieuw bijzonder sterk bezig. Ze werd derde in de kwalificaties (met 77 schutsters) en tweede in haar halve finale (met zijn vieren). Voor de finale met de beste vier worden de tellers weer op nul gezet.

Hoe werkt het? De vier finalisten schieten elk vijftien keer. Bij elk schot wordt krijgt de beste 4 punten, de tweede 3, de derde 2 en de vierde 1 punt. Na tien schoten valt de slechtste af, na vijftien schoten gebeurt dat opnieuw.

De twee overblijvers mogen naar de medal match. Daarvoor beginnen ze weer met een schone lei en schieten ze tot iemand 16 punten heeft. Per schot krijgt de beste 2 punten en de andere 0. Bij gelijke score is dat elk 1 punt.

De andere drie finalisten zijn regerend kampioene Oceanne Muller uit Duitsland, de Servische Teodora Vukojevic en de Noorse Jeanette Hegg Duestad. (mc)