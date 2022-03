Opglabbeek A bevindt zich op een kruispunt in deze competitie. Bij winst tegen Boorsem en positieve resultaten in de volgende twee inhaalwedstrijden, volgt de weg naar boven. Indien de slechte reeks (twee op twaalf) een vervolg krijgt, wordt het angstvallig achterom kijken voor Merola (foto) en co. (matr)