JetBoots getest: als het goed is voor Kevin De Bruyne…

Wie de trainingsschema’s van Iedereen Flandrien een beetje volgt, zal intussen doorhebben dat ook recuperatie en herstel cruciaal zijn om snel vooruitgang te maken. Het moet lukken dat we net nu de kans kregen om de JetBoots van het Amerikaanse merk Therabody uit te testen. Therabody heeft een pak bekende sporters als klant. Niet alleen onder zijn cliënteel trouwens, want onze Kevin De Bruyne investeerde vorig jaar in het bedrijf zelf en geldt sindsdien uiteraard als één van de uithangborden.