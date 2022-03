Orlando Bloom helpt Oekraïense vluchtelingen aan de grens met Moldavië

Orlando Bloom is in Moldavië om samen met Unicef Oekraïense vluchtelingen op te vangen die hun thuisland hebben verlaten vanwege de Russische invasie. Op Instagram deelt de 45-jarige acteur foto’s van vluchtelingen die hij heeft ontmoet.

“Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne wordt bijna iedere seconde een kind een vluchteling”, schrijft Bloom bij de foto’s. “Ik ben in Moldavië om samen met UNICEF gezinnen op te vangen die alles gedwongen achter hebben moeten laten in hun zoektocht naar veiligheid.”

Donderdag ontmoette Bloom een moeder met haar drie kinderen die Oekraïne waren ontvlucht nadat het huis van hun buren was gebombardeerd. “Ze weten niet waar ze nu naar toe kunnen, maar de moeder wil dat haar kinderen veilig zijn.” Inmiddels is het een maand geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. “Nog steeds vluchten duizenden gezinnen iedere dag via de grens met Moldavië”, aldus de Britse acteur.