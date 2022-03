Daarvoor moet je dan 95 worden: koningin Elizabeth siert de cover van Vogue

Op de cover staat een foto uit 1957 van de vorstin, genomen door Lord Snowden, de voormalige echtgenoot van Prinses Margaret.

Volgens een woordvoerster van het tijdschrift zal het nummer een speciaal eerbetoon brengen aan de Britse koningin, in de aanloop naar het jubileum, en terugblikken op haar eigen unieke relatie met de vorstin gedurende haar 70 jaar op de troon.

Dit is niet de eerste keer dat de Britse koninklijke familie op de cover van het magazine verschijnt.

In 2016 sierde Kate Middleton de cover van Vogue, voor een nummer ter ere van het honderdjarig bestaan van het magazine. En in 2019 was Meghan Marke gasthoofdredacteur. Op haar cover stonden foto‘s van krachtige vrouwen, onder wie klimaatactiviste Greta Thunberg.

