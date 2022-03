Ruim 500 Vlamingen vorig jaar ongeschikt verklaard om voertuig te besturen

Rijgeschiktheidscentrum CARA, een afdeling van verkeersinstituut Vias, heeft in 2021 4.660 dossiers afgehandeld uit Vlaanderen. Voor 543 personen (of 11,6 procent) volgde een negatief advies. Bijna de helft van de mensen die CARA wel nog geschikt bevond voor het verkeer, moest een of meerdere aanpassingen aan het voertuig doorvoeren, zo blijkt uit cijfers van Vias.

Het rijgeschiktheidscentrum onderzoekt of mensen na bijvoorbeeld een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen op basis van medische, neuropsychologische en rijpraktische criteria. Die onderzoeken gebeuren enkel bij personen van wie er twijfel is over de rijgeschiktheid.

De dienst valideerde vorig jaar 4.660 Vlaamse dossiers. Omdat andere dossiers hangende zijn, ligt het aantal behandelde dossiers nog hoger. Voor 543 mensen volgde een zogenaamde ‘ongeschiktheidsbeslissing’. Die geldt meteen voor alle rijbewijscategorieën. Het gaat om 144 mensen uit Antwerpen en 134 uit Vlaams-Brabant, gevolgd door 107 Oost-Vlamingen, 84 West-Vlamingen en 74 Limburgers.

Aanpassingen

Bij 48,1 procent van de geschikte dossiers werden een of meerdere aanpassingen gevraagd. “De meest voorkomende aanpassing is de automaat. Andere vaak voorkomende aanpassingen, bijna altijd gecombineerd met de automaat, zijn ‘gas en rem aan het stuur’ (met afscherming van de pedalen), gaspedaal links (met afscherming van de pedaal), bol met bedieningen (links en rechts), en rem aan het stuur (met afscherming van de pedaal)”, aldus Vias. Rijbewijs categorie B, voor de ‘gewone’ wagen, is veruit de meeste gevraagde categorie.

In oktober had Vias nog gemeld dat acht op de tien senioren nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Bijna 1.700 senioren (+65) uit Vlaanderen en Brussel hadden in 2020 een rijgeschiktheidstest ondergaan: 18 procent kreeg te horen dat ze niet meer veilig aan het verkeer konden deelnemen.