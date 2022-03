Politie Carma heeft tijdens de flitsmarathon op woensdag 699 snelheidsovertreders beboet. Op negen plaatsen in de zone zijn 6.080 voertuigen gecontroleerd. 11,5 procent reed te snel.

De meest opvallende overtreding was die van een bestuurder die 105 km/u reed in een zone 50 op de Koolmijnlaan in Houthalen.

maw