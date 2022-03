GEMEENTERAAD. Nieuwe, energiezuinige koepel op De Priool kost 451.000 euro

Bocholt

De Priool: De lichtmetalen koepel, gemonteerd op een houten constructie, op bibliotheek De Priool, verkeert in een slechte staat en moet vervangen worden. De aanbesteding wordt geraamd op 451.444 euro. “Die koepel is oorzaak van groot energieverlies. Het gebouw is beschermd dorpszicht en bijzonder erfgoed dat we energiezuiniger willen maken. Er is geen subsidie mogelijk”, zegt schepen Erik Vanmierlo (Samen). Tom Wertelaers (NU) wijst op de stijgende materiaalprijzen die mogelijk de kostprijs fors kunnen doen stijgen. “Het dossier is sinds 2012 in onderzoek, er moet nu een beslissing genomen worden”, besluit Vanmierlo.

Sociaal woonbeleid: Bocholt vraagt een convenant aan voor vier bijkomende sociale huurwoningen, ter aanvulling in het woonproject Winterdijkweg in Kaulille. Raadslid Toon Geusens (BB) wijst op verdichting door de extra woningen voor kwaliteitsverlies zorgt. Schepen Bert Schelmans (N-VA): “Er waren 29 woningen gepland, dat worden er nu 33. De beslissing heeft alles te maken met de lange wachtlijsten.” Alle voorstellen omtrent de woonomgeving worden meegenomen in het overleg met Kempisch Tehuis, beloofde burgemeester Stijn Van Baelen (Via).

Kinderopvang: Bocholt telt momenteel 19 opvanginitiatieven en die worden geconfronteerd met hoge energie- en inrichtingskosten. Schepen van Welzijn Marc Vanherk (Via): “Samen met de dienst onthaalgezinnen is er een financieel ondersteuningsreglement uitgewerkt. De opvanginitiatieven krijgen jaarlijks 50 euro waarderingspremie per erkende opvangplaats.” De gemeentelijke tussenkomst is beperkt tot maximaal 600 euro per jaar per opvang.

KMO-zone Kanaal: Voor de financiering van KMO-zone ‘Kanaal’ kan het AGB rekenen op een korte-termijn-kredietlijn; die wordt met 1 jaar verlengd. Tegelijk wordt, na gerealiseerde grondverkopen, het krediet afgebouwd van 6,5 miljoen naar 5,5 miljoen euro.