GEMEENTERAAD. Oekraïense vluchtelingen opvangen in Achelse Kluis? “Vraag is gesteld aan abt van Westmalle”

Hamont-Achel

Jeugdraad: Schepen van Jeugd Bèr van de Schans (Pro) legde een vernieuwd huishoudelijk reglement met betrekking tot de stedelijke jeugdraad voor. “We hebben administratieve vereenvoudigingen aangebracht en het reglement uniformer gemaakt met de huishoudelijke reglementen van de andere adviesraden”, luidde het. Oppositieraadslid Guy Joosten (CD&V) wees op enkele onduidelijke formuleringen, onder andere rond het verzekeren van de continuïteit aan het einde van de legislatuur. “Dit is een reglement dat de jeugdraad niet zal helpen in tijden van onduidelijkheid.” Schepen Van de Schans ging er mee akkoord om het punt later opnieuw voor te leggen met de nodige aanpassingen.

Horeca: In een toegevoegd punt pleitte CD&V-fractie voor het opmaken van een horecabeleidsplan. “Na beloften en enkele positieve stappen zoals een goed onthaalde terrasregeling, wachten we nu al meer dan een jaar op een volwaardig beleidsplan voor de horeca. Dit moet opgemaakt worden in samenspraak met de uitbaters”, stelde fractieleider Serge Vander Linden (CD&V). Schepen Jacky Umans (Pro) reageerde dat het beleid bezig is met dit plan, maar corona wel voor vertraging heeft gezorgd. “We zien een horecabeleidsplan ook ruimer en willen het uitwerken in functie van onder andere de lokale handel, het terrassenbeleid en mobiliteit. Die zaken hangen aan elkaar. In maart deden we al een kick off en in april is er een nieuwe samenkomst voorzien. We willen dat de betrokkenen vrij hun zeg kunnen doen zonder politieke aanwezigheid. We stellen voor om onze administraties en studiebureaus hun werk te laten doen.” Vander Linden raadde aan om eerst te luisteren naar de noden van de horeca. “En leg linken met toeristisch beleid, want dat mis ik in jullie verhaal.” Oppositieraadslid Ilse Jaspers (Balans) hoorde voorlopig weinig concrete elementen in het verhaal van de schepen.

Opvang: Oppositieraadslid Ben Schuurmans (CD&V) polste naar de Achelse Kluis als mogelijke opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen. “De opvang van mensen in nood is toch een evangelisch goed”, stelde het raadslid. “Er is contact genomen met de manager van de kluis die de vraag naar opvang aan de abt van Westmalle heeft doorgespeeld”, schetste burgemeester Rik Rijcken (Pro). “Intern zien ze het niet combineerbaar met de Fazenda da Esperança (initiatief voor ex-verslaafden, nvdr) waar strikte maatregelen gelden. Als gemeente zijn we wel bezig met de inrichting van het appartement boven de Walburg als opvangplaats, en er lopen nog gesprekken voor andere locaties.”