Anderlecht zorgt voor primeur in België: zaalvoetbalploeg Halle-Gooik wordt RSCA Futsal

Vanaf het seizoen 2022-2023 heeft RSC Anderlecht ook een officiële zaalvoetbalploeg. Paars-wit slaat de handen in elkaar met Futsal Project Halle-Gooik en doopt het team om in RSCA Futsal.

In de hoogste Belgische zaalvoetbalklasse spreken we vanaf volgend seizoen dus niet meer van FP Halle-Gooik, maar van RSCA Futsal. Anderlecht is de eerste Belgische profclub die met een officiële zaalvoetbalploeg start. Paars-wit volgt daarmee het voorbeeld van buitenlandse topclubs als FC Barcelona en SL Benfica.

“Een samenwerking stond in de sterren geschreven”, klinkt het op de clubwebsite van paars-wit. “Beide clubs delen een sterke lokale fanbase. En ook sportief en commercieel delen de clubs steile ambities. Om die ambities te realiseren, bundelen beide topclubs nu de krachten.”

“FP Halle-Gooik is de referentie in het Belgische futsal. De club kan een indrukwekkend palmares voorleggen. En met topspelers als Roninho, Grello, Dillien & Jelovcic ligt het ook dit jaar ongeslagen op titelkoers en staat het in de finale van de Beker van België. Ook in Europa is de club een gevestigde waarde. Het staat de afgelopen jaren onafgebroken in de top 10 van de UEFA Futsal Club-ranking en neemt haast jaarlijks deel aan de Champions League. FP Halle-Gooik telt ook een damesploeg, jeugdploegen en een Futsal school.”

“De thuisbasis van RSCA Futsal wordt de gloednieuwe topsporthal Belleheide in Roosdaal. Een state of the art sportcentrum dat aan alle Europese normen voldoet voor 1 100 supporters per wedstrijd. Een nieuwe thuisbasis voor paars-wit op de grens van het Pajottenland en Oost-Vlaanderen. En op amper 15 kilometer van het Lotto Park. Het complex wordt begin augustus ingehuldigd door een fantastische galawedstrijd tegen Europese topclub Benfica.”