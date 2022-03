GEMEENTERAAD. Politie Voeren voortaan ook met bodycams en dashcams op pad

Voeren

Wijkwerken: Felicitaties waren er voor raadslid Mailleu (RAL) met de geboorte van zoontje Paul. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de toetreding van Tongeren tot het samenwerkingsverband met Bilzen-Hoeselt-Riemst en Voeren werd goedgekeurd. In 2018 ging Wijk-werken, het nieuwe activerend werkgelegenheidsinstrument dat in de plaats kwam van het bestaande PWA-statuut, van start. Er werd een samenwerking opgestart tussen Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren. In 2022 vraagt Tongeren om ook deel te mogen uitmaken van deze samenwerking. De raad heeft de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die ingaat vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2024 goedgekeurd.

Vernieuwing elektriciteitsnet: In 2023 zal Aquafin de werken starten van rioleringscollector ‘Voer fase 2’. In de Sint-Martenstraat (Sint-Martens-Voeren) kunnen dan ook de overblijvende kabels van de openbare verlichting en de laagspanning ondergronds gelegd worden. Deze werken kunnen door Fluvius uitgevoerd worden mits financiële deelname van de gemeente. De gemeenteraad gaf hiervoor de goedkeuring.

Vrachtwagen: De technische dienst heeft om efficiënt te kunnen werken nood aan een vrachtwagen met haakarmsysteem. In het budget 2022 werd voorzien om een tweedehands vrachtwagen aan te kopen (budget: 110.000 euro).

Politie: Naast het gebruik van ANPR-camera’s mogen voortaan ook bodycams en dashcams gebruikt worden door de politie.

