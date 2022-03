Britney Spears overwoog borstvergroting: “Mijn vader heeft mijn zelfbeeld verwoest”

“Mijn vader vertelde me altijd dat ik te dik was en dat het niet leuk was om dat zware meisje op het podium te zijn. Het was vernederend”, zegt de veertigjarige zangeres. Ze overwoog een tijd geleden om een borstvergroting te laten uitvoeren. “Mijn borsten zijn vrij klein. Ik bedoel, met de juiste beha is het prima, maar ik was benieuwd wat een dokter zou zeggen”, legt ze uit. “Ik ben 3,5 kilo afgevallen in de afgelopen 6 maanden en dat is veel voor mij. Ik weet niet waar mijn borsten zijn gebleven.”

Levenslange opdracht

“De allereerste erkenning richting zelfvertrouwen en eigenwaarde zit in het contact met je ouders”, zegt psycholoog Rika Ponnet. “Daar ligt de basis van zelfwaarde en zelfliefde. En als het daar al naar beneden wordt gehaald, is het zelfvertrouwen er niet en ga je uit onzekerheid, in de pubertijd bijvoorbeeld, dingen doen die niet zo constructief zijn. Als het gevoel van onvoorwaardelijk graag gezien worden door de ouders er nooit geweest is, zal dat een levenslange opdracht zijn. Ouders zijn de eerste mensen die ons erkennen en ons het gevoel geven dat we er mogen zijn en ons bestaansrecht geven. Als dat er niet is geweest of voorwaardelijk was, zal je daar de rest van je leven mee aan de slag moeten.”