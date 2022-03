Wout van Aert heeft één grote favoriet voor E3 Saxo Bank Classic: “Dat ik mezelf niet noem? Dat was de vraag niet, hé!”

Kan Wout van Aert na de Omloop Het Nieuwsblad een tweede grote klassieke zege pakken in dit prille voorjaar? De Belgische kampioen verscheen alvast met een brede glimlach op het startpodium in Harelbeke voor de E3 Saxo Bank Classic. Al had dat misschien ook te maken met de aanwezigheid van vrouw Sarah en zoontje Georges.