Paasvakantie start met Buitenspeeldag in Beringen

Om de paasvakantie met een knal in te zetten, organiseert stad Beringen op zaterdag 2 april de vijftiende Buitenspeeldag. De dag start om 13 uur met onder andere de feestelijke opening van de speeltuin aan Koersels Kapelleke. Het einde is voorzien om 16.30 uur.

Verspreid over vijf locaties doorheen de stad kunnen kinderen gratis van een uitgebreid spelaanbod genieten, aangevuld met tal van workshops. Meespelen kan in de speeltuin van Koersels Kapelleke, de Avonturenberg, het skatepark, de Paalse Plas en het park van Beverlo. “Door de locaties en activiteiten te spreiden, krijgt elk kind de mogelijkheid om dicht in de buurt buiten te gaan spelen”, zegt schepen van Jeugd Jessie De Weyer. “De locaties maakten we dit jaar op een speelse manier bekend via een zoektocht op sociale media. Met een leuk spelpakketje als beloning voor de beste speurders.”

Timmerdorp en blotevoetenpad

Om de jongeren en kinderen aan te moedigen om buiten te ravotten, werkt het stadsbestuur ook dit jaar samen met de plaatselijke jeugdverenigingen. Daarnaast helpen de dienst recreatie, het bezoekerscentrum De Watersnip en verschillende externe partners mee. Kinderen kunnen deelnemen aan groepspelletjes of kunnen creatieve workshops volgen, zoals een hindernissenparcours in de bomen, een timmerdorp, een blotevoetenpad en initiaties longboard en skateboard. Inschrijven is niet nodig. “We zetten bewust in op activiteiten die de kinderen achteraf thuis of met vrienden zelf nog kunnen herbeleven en hopen hen zo te stimuleren om wat meer buiten te spelen”, besluit schepen De Weyer.