Keurige dames en heren van Neos Kuringen genieten van high tea

“Als inleiding werden we eerst met de neus op de feiten gedrukt over plastiek”, klinkt het bij de leden. “We leerden waarom plastiek zo moeilijk recycleerbaar is. Onze secretaris Ivo had zich goed gedocumenteerden kwam met cijfers voor om van achterover te vallen. Om van dit probleem zo snel mogelijk te bekomen, hebben we ons gestort op waar we eigenlijk voor gekomen waren: een rijkelijke ‘high tea’ met diverse hapjes, hartig en zoet, lekker en zelfgemaakt. High tea was destijds de favoriete bezigheid van rijke dames. Daarom waren de vrouwen gekleed in lange rokken en kleurrijke hoeden, de mannen droegen voor de gelegenheid een statige bolhoed.”