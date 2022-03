NAVO stuurt extra troepen: “Daarmee kom je niet ver tegen 150.000 Russische soldaten”

De NAVO besliste donderdag om haar aanwezigheid in Oost-Europa te versterken, onder andere uit vrees dat Rusland een aanval met chemische of zelfs (kleine) kernwapens in Oekraïne zou kunnen overwegen. Daarom worden er vier extra zogeheten battle groups naar de Oost-Europese lidstaten gestuurd, en worden de zogeheten CBRN-troepen in die landen ‘geactiveerd’. Maar wat zijn dergelijke troepen? En bestaat het risico niet dat het conflict nog verder escaleert als Poetin de baarlijke duivel aan zijn westgrens ziet opdoemen?