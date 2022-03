Nu al de vierde sponsor die Antwerp verlaat na aanstelling Overmars: ook VINCI Energies trekt zich terug

LEES OOK. Sponsors laten Antwerp vallen na aanstelling Overmars, ook communicatie valt slecht: “Er zullen er nog volgen”

Het bedrijf heeft een loge in het stadion waar het normaal klanten ontvangt voor diners. Die loge zal men niet meer gebruiken. Ook de lichtreclame van VINCI zal niet meer branden dit seizoen.

De samenwerking voor volgend jaar zal onder beraad worden gehouden. VINCI benadrukt dat respect voor vrouwen heel belangrijk is voor hen, maar wenst verder niet te communiceren over de sponsordeal.

Ziekenhuisgroep ZNA evalueert de samenwerking ook. Port of Antwerp zal op de volgende raad van bestuur van de voetbalclub een evaluatie maken via hun CEO die zetelt in de raad van bestuur.