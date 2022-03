Phoenix Suns zeker van eerste plaats in Western Conference NBA na zege tegen Denver

Phoenix heeft donderdag met 130-140 gewonnen bij Denver in de NBA. De Suns zijn zo zeker eerste reekshoofd in de Western Conference in de play-offs.

Met 49 punten was Devin Booker de uitblinker bij Phoenix, dat een zevende opeenvolgende zege boekte. Chris Paul vierde zijn rentree met 17 punten en 13 assists. Hij miste 15 matchen vanwege een duimbreuk.

De Suns zijn na 60 zeges en slechts 14 nederlagen al zeker dat ze als best presterend team in de reguliere competitie elke ronde in de play-offs het thuisvoordeel zullen hebben. Ook in de finale, als ze het net als vorig jaar tot dat stadium van het kampioenschap schoppen. In de vorige eindstrijd bleek Milwaukee te sterk.

Verder haalde nummer twee Memphis het met 133-103 van Indiana. De Grizzlies zijn zo zeker van deelname aan de play-offs. Desmond Bane gooide 30 punten door de korf.

In de Eastern Conference wipte Milwaukee over Philadelphia naar de tweede plaats. De Bucks wonnen zonder Giannis Antetokounmpo (rechterknie) en Khris Middleton (linkerpols) met 114-102 van Washington.