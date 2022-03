Cannabisplantage in Smeemaas: ook eet- en slaapruimten ontdekt

Bij de inval in een loods op de Industrieweg in Smeermaas heeft de politie Lanaken-Maasmechelen ook eet- en slaapruimten ontdekt. Die dienden voor de personen die in de cannabisplantage moesten werken. Er werden 2.800 wietplanten gekweekt.

In het drugsonderzoek van het team Opsporingen zijn zeven verdachten gearresteerd. Ze worden allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. De verdachten speelden een rol in de wietteelt zelf of in de handel van de cannabis.

De politie viel woensdag binnen in het bedrijfspand in Smeermaas. De wietplantage was nog operationeel. Er groeiden zo’n 2.800 planten. De civiele bescherming heeft alles donderdag opgeruimd.

