60 jaar getrouwd: Romain en Liliane in Beringen

Beringen

Romain Kaerts (82) en Liliane Vandervoort (79) uit Korspel stapten 60 jaar gelede in het huwelijksbootje, op 1 maart 1962. Het diamanten paar heeft vijf kinderen, negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Romain werkte als elektricien in de mijn van Beringen, Liliane verzorgde het huishouden. Ze zijn nog altijd heel actief. Samen verzorgen ze hun huis en tuin tot in de puntjes. In hun vrije tijd fietsen of wandelen ze graag, zowel samen als met een vast groepje dorpsgenoten. Elkaars lief en leed delen, langs beide kanten water bij de wijn doen en elkaar nog altijd even graag zien als 60 jaar geleden heeft geleid tot dit diamanten huwelijk.