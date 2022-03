Alken

Ghislain Gielen (72) en Paula Vreven stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje, op 23 maart 1972. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Ghislain is actief als Mooimaker in Alken en als medewerker van het Repair Café. Paula is voorzitster bij Samana en helpt ook als vrijwilliger bij de pakjesdienst van het OCMW.