27 jaar cel gevraagd tegen Enrico Castignani voor moord op marktkraamster Inge Verstappen

Openbaar aanklager Bruno Coppin heeft zopas in het Tongerse assisenhof 27 jaar cel gevorderd tegen Enrico Castignani (60). De Lanakenaar is gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn partner Inge Verstappen (55).

LEES OOK. Enrico Castignani schuldig aan moord op marktkraamster Inge Verstappen

Coppin ziet in Rico’s karakter, zijn leeftijd, blanco strafblad en professionele loopbaan verzachtende omstandigheden. Momenteel is de verdediging aan het woord waarna de jury zich buigt over de strafmaat. De uitspraak wordt in de vroege namiddag verwacht.