Advocaat van man die inreed op carnavalisten in Strépy vraagt niet om vrijlating van zijn cliënt

De advocaat van de verdachte die zondagochtend inreed op een groep carnavalisten in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies zal niet vragen om zijn vrijlating. De raadkamer moet vrijdag beslissen over de verlenging van zijn aanhouding. Zes mensen kwamen om bij het ongeval, er vielen ook tientallen gewonden.

De advocaat van Paolo F., de 34-jarige snelheidsduivel die zondagochtend inreed op een groep carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, had de verantwoordelijkheid eerder mede in de schoenen van de carnavalisten geschoven. “Of mijn cliënt nu 50 of 90 kilometer per uur reed, het had weinig verschil gemaakt.”

LEES OOK. Nog veel vragen na drama in Strépy: “We hadden hem gewaarschuwd dat hij ooit iemand zou doden”