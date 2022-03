Bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika in Europa en oefent tegen onder meer wereldkampioen Frankrijk: “Ik heb in Afrika ook leren koken”

Verslaafd aan voetbal. Hugo Broos wordt op 10 april 70 jaar. Zijn vrouw was niet enthousiast, maar toch werd hij vorig jaar bondscoach van Zuid-Afrika. De Belg moet de Bafana Bafana naar de Afrika Cup 2023 leiden, maar beleeft er ook weer avonturen. Spelers die hun kat sturen, corrupte refs, de bondscoach die het stadion niet in mag... Nu Broos hier is voor oefenduels tegen Guinee (in Kortrijk) en Frankrijk maakt hij een balans op. “Het Zuid-Afrikaanse voetbal was in slaap gewiegd.”