Sonny Colbrelli nog steeds in Catalaans ziekenhuis na hartfalen: “Verdere tests geven voorlopig geen uitsluitsel”

Sonny Colbrelli blijft voorlopig in het ziekenhuis na zijn hartfalen van maandag in de Ronde van Catalonië. De 31-jarige Italiaan ondergaat in Girona al de hele week verdere onderzoeken. Het is nog te vroeg om te zeggen of de Italiaan nog professioneel wielrenner kan blijven.

Afgelopen maandag zakte Colbrelli in elkaar meteen na de finish van de openingsrit in de Ronde van Catalonië. De Italiaan moest gereanimeerd worden en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Later bleek dat Colbrelli met “onstabiele hartritmestoornissen” kampte die defibrillatie vereiste.

Ondertussen ondergaat Colbrelli al vier dagen tests die verder uitsluitsel moeten geven. “Wij willen mededelen dat er geen verder nieuws is over de toestand van Sonny Colbrelli, en dat de tests die donderdag zijn uitgevoerd geen uitsluitsel hebben gegeven”, bevestigde Team Bahrain Victorious aan de Spaanse sportkrant AS.

“Wij bevestigen dat het goed gaat met de renner, die ter plaatse wordt bijgestaan door zijn familieleden en uitstekende verzorging krijgt van het Hospital Universitari de Girona. Het medische team van Bahrain Victorious onderhoudt regelmatig contact met de medische staf van het ziekenhuis.”

© EPA-EFE

Slechtere afloop had gekund

Colbrelli heeft maandag geluk gehad dat er meteen een medisch team klaarstond om hem bij te staan. Mocht de Italiaan hetzelfde meegemaakt hebben alleen op training, was het wellicht slechter afgelopen. “In leven zijn is al een wonder, nu zou er nog een wonder nodig zijn om mij weer op de fiets te krijgen”, zei Colbrelli daarover volgens het Italiaanse Gazzetta dello Sport.