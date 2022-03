Kamal Kharmach papa geworden van zoontje Èmien

Dat hij opnieuw papa zou worden, kondigde Kharmach vorig jaar aan in zijn eindejaarsconference Mag ik even? In de ochtendshow van Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe op Qmusic maakte hij bekend dat zijn vrouw intussen bevallen is van hun zoontje Èmien. “Zoals Èmiel maar dan met een ‘n’.”

Kharmach vertelde ook dat hun zoontje rustiger is dan hun eerste kindje. “En dat is dus niet tof, hé. Mijn vrouw zorgt nu voor de jongste en ik voor de oudste. Maar zij heeft een rustige baby gekregen. Ik heb de gremlin van de twee”, klinkt het met een lach.