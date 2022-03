Was er een overstroming of zware brand, dan verscheen Sergei Shoigu als gouverneur van Moskou Oblast steevast voor de camera. Als defensieminister was hij prominent aanwezig bij elk overleg, elke ceremonie, elke parade of vlaggengroet. Toen gaf Poetin zijn kameraad en geestesgenoot de leiding over de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne...