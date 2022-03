Proces tegen Jan Fabre van start in #metoo-zaak, kunstenaar zal zelf niet aanwezig zijn

In Antwerpen gaat vrijdag om 9 uur het proces tegen Jan Fabre van start in het kader van #metoo-beschuldigingen tegen de kunstenaar en leider van dansgezelschap Troubleyn. Fabre wordt geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk verweten, alsook aanranding van de eerbaarheid van een persoon. Hij zal zelf niet aanwezig zijn.

De zaak startte in september 2018 met een open brief van twintig (ex-)werknemers van Troubleyn, die daarin te kennen gaven dat ze in de jaren voordien grensoverschrijdend gedrag hadden ervaren. Fabre zou zich schuldig hebben gemaakt aan pesterijen, intimidatie, machtsmisbruik, psychologische spelletjes en seksueel overschrijdend gedrag, wat ertoe zou hebben geleid dat verschillende leden het gezelschap verlieten en psychologische hulp moesten zoeken.

Het Antwerpse arbeidsauditoraat opende een onderzoek en in juni 2021 besliste de arbeidsauditeur om Fabre te dagvaarden voor enerzijds inbreuken op de welzijnswet (geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) ten aanzien van twaalf vrouwen en anderzijds aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van één vrouw. Zelf ontkent Fabre strafbare feiten te hebben gepleegd.

Burgerlijke partijen aan het woord

Elf personen en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelden zich burgerlijke partij. Zij zullen vrijdag vanaf 9 uur aan het woord komen, net als het openbaar ministerie. De burgerlijke partijen worden vertegenwoordigd door meester Elke Mussche, die ook al in de zaak rond Bart De Pauw slachtoffers verdedigde.

Fabre zelf zal niet aanwezig zijn. Hij laat zich vertegenwoordigen door zijn advocate Eline Tritsmans, zo bevestigde ze net aan het gerechtsgebouw. “Ik vertegenwoordig vandaag mijn cliënt”, zei ze. Waarom zei de advocate niet. Ze wilde wel nog kwijt dat ze vandaag “gaan luisteren naar de slachtoffers”.

Op een tweede procesdag op 1 april zal de verdediging het woord krijgen. Ook dan zal Fabre er niet zijn, zei Tritsmans nog.