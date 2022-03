Neen, het is geen snelweg. Wel is het een wielerbegrip in Vlaanderen. Met de E3 krijgt het peloton vandaag een onvervalste, Vlaamse wielerklassieker op het bord voorgeschoteld. 17 hellingen en 5 kasseistroken beslissen wie de opvolger van Kasper Asgreen wordt. En u kan het hier de hele dag live volgen, te beginnen met de ploegvoorstelling vanaf 10u30.