Marieke Lucas Rijneveld wint eerste Boon literatuurprijs voor fictie en non-fictie: “Kruip in je pen”

Marieke Lucas Rijneveld kreeg de prijs tijdens een gala in Oostende. Het gaat om de allereerste editie van de literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek voor fictie en non-fictie enerzijds en kinder- en jeugdboek anderzijds. Rijneveld wint ook 50.000 euro. De andere genomineerden waren De gevangenisjaren van Erdal Balci, De poel van Pauline de Bok, Jaguarman van Raoul de Jong en Willem die Madoc maakte van Nico Dros.

Tijdens het gala won Pieter Gaudesaboos met zijn boek Een zee van liefde het pleit in de categorie kinder- en jeugdliteratuur. Gaudesaboos was de enige Vlaming onder de tien genomineerden in beide categorieën. “De kracht van dit boek ligt in de eenvoud: de tekst is uitgepuurd, er staat geen woord te veel en elk detail klopt. Soms zijn er helemaal geen woorden nodig, en dan vertellen de al even uitgepuurde en nostalgische tekeningen het verhaal voort”, aldus het juryrapport.

Ook publieksprijs gewonnen

Mediapartners VRT en De Standaard ontvingen in totaal meer dan 10.000 stemmen voor de publieksprijs die ze samen organiseerden. Het publiek volgde het oordeel van de vakjury over de hele lijn en bekroonde opnieuw Pieter Gaudesaboos - met bijna de helft van de stemmen - en Marieke Lucas Rijneveld. Beide winnaars ontvangen hiervoor elk nog eens 5.000 euro.

De Boon sluit aan bij de andere literatuurprijzen in het Nederlands taalgebied: de Libris en de Boekenbon Literatuurprijs.

Jambon: “Laat dit een aansporing zijn”

Dat de short slechts één Belgische naam telde tegenover negen Nederlandse is voor Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) een spijtige zaak, zo zei hij vrijdagochtend op Radio 1. “Een onafhankelijke jury heeft in eer en geweten geoordeeld, dus ik heb daar als minister niets in te zeggen. Of dit de juiste winnaars zijn? Ik moet eerlijk bekennen dat ik de tijd nog niet heb gehad om die boeken te lezen. Zou ik liever willen dat er meer Vlaamse winnaars zijn? Natuurlijk, dat spreekt voor zich. Maar dit is een Vlaamse prijs voor Nederlandstalige literatuur. Dan is het normaal dat Nederlandse auteurs en boeken ook in aanmerking komen. Laat het nu een uitdaging zijn, en een aansporing ook, voor Vlaamse auteurs om nog meer in hun pen te kruipen en er volgende keer massaler bij te zijn. We hebben het ook al omgekeerd gezien trouwens, dat Vlaamse auteurs bij de Nederlandse literatuurprijzen met de trofeeën gaan lopen.”