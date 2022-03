Groot Barrièrerif in Australië getroffen door “grootschalige verbleking”

Het Groot Barrièrerif in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is getroffen door een “grootschalige verbleking”, de vierde al sinds 2016, ten gevolge van bovengemiddelde oceaantemperaturen. Dat maakte de Autoriteit van het Mariene Park van het Groot Barrièrerif vrijdag bekend, de instantie die verantwoordelijk is voor het rif.

Surveillancevluchten wezen op een verkleuring van het koraal van verschillende riffen. “Dat bevestigt een omvangrijk fenomeen van verbleking, voor de vierde keer sinds 2016”, blijkt uit het rapport. Nochtans deed zich dit jaar het weerfenomeen La Niña voor, dat koudere zeewatertemperaturen met zich meebrengt, aldus de autoriteit.

Het fenomeen van afsterving, dat zich uit in een verbleking, is een gevolg van de stijging van de watertemperatuur, wat dan weer een gevolg is van de klimaatverandering. Daardoor verdwijnen symbiotische algen die het koraal kleur geven.

Herstel mogelijk

Ook al staan de verbleekte koralen onder stress, toch kunnen ze herstellen, tenminste als de omstandigheden verbeteren, zegt dezelfde bron. “De meteorologische situatie van de komende twee weken is cruciaal om de omvang en de ernst van de verbleking van de koralen in het mariene park te bepalen.”

De studie over dit fenomeen van grootschalige verbleking komt vier dagen nadat de Verenigde Naties waren begonnen met na te gaan of het natuurmonument, dat geklasseerd is als werelderfgoed, afdoende beschermd wordt tegen klimaatverandering. Unesco onderzoekt of de Australische regering voldoende actie onderneemt tegen de bedreigingen voor het Groot Barrièrerif, in de eerste plaats dus tegen klimaatverandering. In juni wordt beslist of het rif als “in gevaar” wordt geklasseerd.

Australië lanceerde al het beschermingsplan ‘Reef 2050’, voor miljarden dollars. Het initiatief kwam er nadat de Verenigde Naties er in 2015 mee hadden gedreigd om het rif op de lijst van bedreigde werelderfgoedsites te plaatsen.