Vier Russen in beschuldiging gesteld voor cyberaanvallen in de VS

De Verenigde Staten hebben donderdag bekendgemaakt dat ze vier Russische hackers, die banden hebben met de Russische regering, hebben aangeklaagd voor aanvallen tussen 2012 en 2018 op honderden entiteiten ter wereld in de energiesector. “Hackers die banden hebben met de Russische staat vormen een ernstige en voortdurende bedreiging voor kritieke infrastructuur in de Verenigde Staten en de rest van de wereld”, zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco in een verklaring.

“Hoewel het gaat om activiteiten uit het verleden, toont dit duidelijk aan dat Amerikaanse bedrijven hun verdediging moeten versterken en waakzaam moeten blijven”, voegde ze er aan toe.

De Amerikaanse president Joe Biden zei maandag nog dat Amerikaanse bedrijven de “patriottische” plicht hebben om zichzelf beter te beschermen tegen computeraanvallen uit Rusland, als reactie op de westerse sancties die zijn opgelegd sinds de invasie van Oekraïne.

De twee dossiers die donderdag openbaar werden gemaakt, dateren echter van voor de oorlog.

Een eerste aanklacht, uit juni 2021, is gericht tegen Evgueni Gladkikh, een 36-jarige programmeur die verbonden is aan het Russische ministerie van Defensie. Hij wordt ervan beschuldigd te hebben deelgenomen aan de aanval op een raffinaderij in een derde land, in 2017, met malware genaamd Triton.

Een tweede aanklacht, uit augustus 2021 in Kansas, is gericht tegen Pavel Akoulov, Mikhail Gavrilov en Marat Tyoukov. Zij worden ervan verdacht agenten te zijn van de Russische veiligheidsdiensten (FSB), en tussen 2012 en 2017 een golf van aanvallen te hebben uitgevoerd in de energiesector.

Geen van de beklaagden is opgepakt.