Postkantoor wordt verzamelpunt voor hulpgoederen

Belgen kunnen in het postkantoor in hun buurt hulpgoederen voor Oekraïne binnenbrengen. Bpost werkt samen met de Oekraïense posterijen om die giften tot in het door oorlog verscheurde land te brengen.

Bpost aanvaardt alleen levensnoodzakelijke producten en levensmiddelen die lang te bewaren zijn op kamertemperatuur, die niet moeten worden opgewarmd voor verbruik en die in onbreekbare en originele verpakkingen zitten. Het kan gaan om onder meer vis en vlees in blik, ontbijtgranen, koekjes en babyvoeding, zolang die niet verpakt zijn in glazen potjes. Ook hygiëneartikelen, zoals zeep, tandpasta en maandverband, worden aanvaard.

De dozen met hulpgoederen mogen in de 657 postkantoren in ons land worden binnengebracht. Bpost zal die giften sorteren en vervolgens met vrachtwagens tot aan de grens met Oekraïne brengen. Ukrposhta, het postbedrijf van Oekraïne, zal de dozen daar overnemen om ze te verdelen onder behoeftige burgers. Meer info op www.bpost.be/ukraine. (dhs)