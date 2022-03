WK-BARRAGES. Gareth Bale trapt Wales op weergaloze wijze voorbij Oostenrijk, Zweden mag na verlengingen tegen Tsjechië blijven dromen van WK

Gareth Bale (32) kan altijd wat meer als hij voor Wales speelt en dat bewees hij donderdagavond opnieuw. De Welshman schilderde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk een vrije trap enig mooi in de winkelhaak.

Ook de 2-0 in de tweede helft kwam van Bale. Het zal bij Real Madrid de wenkbrauwen alleen maar meer doen fronsen. Bale was afgelopen weekend immers niet fit genoeg voor de Clasico tegen FC Barcelona. Hij kwam pas vier keer in actie in La Liga dit seizoen en maakte tegen Oostenrijk zijn eerste minuten sinds midden februari. Het is niet de eerste keer dat Bale voor Wales wel fit blijkt te zijn, terwijl hij dat bij Real niet was.

Wales dankt dus Gareth Bale voor de 2-1-zege tegen Oostenrijk. Bale opende de score voor rust en verdubbelde die eigenhandig in de tweede helft. Een owngoal van Ben Davies (65.) deed de Oostenrijkse WK-hoop middenin de tweede helft wel opnieuw heropleven, maar Wales hield stand. Wales treft in de finale de winnaar van Schotland-Oekraïne, een wedstrijd die is uitgesteld als gevolg van de Russische inval.

Polen, dat door de schorsing van Rusland zonder spelen naar de finale mag, neemt het op tegen Zweden. De Zweden hadden verlengingen nodig om Tsjechië te kloppen. In de 110de minuut maakte Quaison het verlossende doelpunt.

Twee van de drie barragefinales volgen dinsdag al, wanneer Oekraïne zijn wedstrijden kan afwerken is nog niet duidelijk.