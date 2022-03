Slachtoffer carnavalsdrama redde leven van 12-jarige jongen en werd dan zelf aangereden

Ze hebben er een paar dagen later over gaan maar nu contacteerden de ouders zelf RTL om hun verhaal te doen. En vooral het verhaal van Frédéric D’Andrea, een van de dodelijke slachtoffers van het drama. Door zijn heldendaad heeft hij het leven van een kind gered, zeggen de ouders van de jongen.

Nicolas, de broer van Frédéric, vertelt het met tranen in de ogen. “Maar schrikken doet hij er niet van. Zo was mijn broer. Altijd klaar om anderen te helpen, altijd zichzelf wegcijferen. Dat heeft hij dus zondag ook gedaan.”

Roekeloze chauffeur

Frédéric was actief in het voetbal. Hij was steward bij La Louvière. Maar hij was vooral ook een echte carnavalist. Na twee coronajaren keek hij net als alle andere carnavalisten erg uit naar de stoet. Maar een roekeloze chauffeur heeft er anders over beslist. D’Andrea was een van de eerste slachtoffers die officieel geïdentificeerd werden.

“Ik ben triest om zijn dood. Maar trots op zijn heldendaad”, zegt zijn broer. Want zonder zijn moed was er wellicht een 12-jarige jongen bij de dodelijke slachtoffers geweest. De BMW kwam recht op hen af. “Mijn broer heeft die jongen opzij geduwd. Het gebeurde allemaal in een flits. Hij heeft het leven van die jongen gered maar is zelf opgeschept en meters ver weggekatapulteerd. Hij was op slag dood, volgens de dokters.”

Frédéric wordt nu zaterdag begraven.

