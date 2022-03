Kylian Mbappé zorgt voor discussie over portretrechten bij Franse nationale ploeg: “Zijn imago is zo belangrijk geworden”

Kylian Mbappé heeft dinsdag geweigerd om deel te nemen aan een evenement met de sponsors van de Franse nationale ploeg. De Franse superster deed dat vanwege een onenigheid met de Franse bond over de overeenkomst die Mbappé in 2017 net als elke international moest tekenen voor zijn eerste interland. Volgens die collectieve afspraak krijgt elke speler 25.000 euro per wedstrijd in ruil voor het vervullen van verplichtingen met de vaste sponsoren van de bond. Het management van Mappé vindt echter dat over die voorwaarden opnieuw moet worden onderhandeld.

Voorzitter Noël Le Graët wil geen groot drama maken van het gedoe rond de portretrechten van Mbappé en kondigde een gesprek aan met de topschutter van Paris Saint-Germain.Bondscoach Didier Deschamps denkt niet dat de onenigheid tussen Mbappé en de Franse voetbalbond over zijn portretrechten invloed zal hebben op de prestaties van de 23-jarige steraanvaller. “Ik ken de ins en outs niet van deze kwestie. De voorzitter zal het in alle rust afhandelen met de speler. Mapppé deed wat hij vond dat hij moest doen, zoals altijd met zijn volle verstand”, reageerde Deschamps donderdag op de persconferentie van Les Bleus.

“En er is ook geen negatief effect op de spelersgroep”, vulde aanvoerder Hugo Lloris aan. “Portretrechten zijn een complex onderdeel van het voetbal, zeker als ze collectief zijn. Ik twijfel er niet aan dat de bond en het management van Kylian een oplossing zullen vinden. Zijn imago is nu zo belangrijk geworden dat je dat ter discussie kunt stellen. De bond moet met een oplossing komen. Het belangrijkste is dat het team niet uit balans wordt gebracht. Dat is niet het geval.”

Mbappé is overigens nog niet zeker van speeltijd vrijdag in het vriendschappelijke duel tegen Ivoorkust. De international is wat ziek. “Vrijdag zullen we met de medische staf bekijken hoe hij zich voelt”, zei Deschamps. N’Golo Kanté zal er sowieso niet bij zijn. De middenvelder van Chelsea heeft het trainingskamp van de Franse nationale ploeg verlaten wegens privéomstandigheden. Olivier Giroud, opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Karim Benzema, krijgt sowieso wel speeltijd.