‘Slachter van Marioepol’ legde ook Syrië al in de as: zal hij zijn gruwelijke werk herhalen?

Kolonel-generaal Mizintsev, defensieminister Sjojgoe en president Poetin in 2018. — © ITAR-TASS News Agency/Alamy Live News

Eerder was hij verantwoordelijk voor de verwoesting van Aleppo, nu noemen de Oekraïners hem de slachter van Marioepol. Hij geeft naar verluidt de bevelen om kraamklinieken en theaters te bombarderen. Om de havenstad uit te roken. Mikhail Mizintsev: driesterrengeneraal, overladen met medailles, favoriet van Vladimir Poetin. En geen fijn type. “Wie heeft dit uitschot in mijn controlecentrum gelaten? Waarom is zijn oor niet afgesneden?”