De spanning stijgt in ‘Lisa’: dodelijke val én gijzeling in zelfde aflevering

Exit Dorine (Hilde Heijnen) in ‘Lisa’. Zij kwam om het leven tijdens een aanvaring met haar zoon Gert (Bert Verbeke). — © Thomas Geuens

Dramatiek ten top in Lisa. Donderdagavond kwam Dorine (Hilde Heijnen) om het leven. Tijdens een aanvaring met haar zoon Gert (Bert Verbeke) maakte ze een dodelijke val. Lisa (Tinne Oltmans) zag het allemaal gebeuren en werd prompt door Gert gegijzeld. Wie naar de telenovelle kijkt, gaat geen rustige dagen tegemoet.

Nadat slechterik Gert eerder dit seizoen dood werd verklaard, dook hij toch weer op om Katja (Anouck Luyten) en zijn moeder Dorine te bespieden. Dat culmineerde donderdagavond in de dood van Dorine. Gert, die helemaal het noorden kwijt is, merkte bovendien dat Lisa alles had gezien.

Zij probeerde te vluchten, maar kreeg een revolver tegen haar slaap gedrukt. Gert dwong haar naar een industrieterrein te rijden. Wat hij met haar van plan is, daar hebben we momenteel het raden naar. Maar veel goeds zal het alleszins niet zijn.