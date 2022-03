Vrachtwagen dik 2 ton te zwaar geladen: boete van 4.000 euro

Bilzen/Hoeselt/Riemst/Voeren

Een bestuurder van een lichte vrachtwagen heeft donderdagochtend een boete van 4.000 euro gekregen omdat ze vrachtwagen overladen was. Bij een weging bleek het ding meer dan 2.100 kg te zwaar te zijn op een totaal van 5.600 kg inclusief vrachtwagen. De lading werd ter plaatse afgeladen.

In totaal werd voor 15.000 euro aan boetes geïnd bij de controle zwaar vervoer in de politie Bilzen/Hoeselt/Riemst en Voeren en de diensten van GOCA.

De meeste overtredingen gingen over technische eisen, zoals defecte uitlaten, beschadigde en versleten banden, ontbrekende spiegels of barsten in de voorruit.

De op een na hoogste boete was voor een vrachtwagenbestuurder met een hele rist inbreuken zoals drie versleten banden, een defecte koppeling van de trekker, verschil in remmen op één as, defecte reflecterende panelen. Hij betaalde de 3.500 euro meteen. De oplegger werd uit het verkeer gehaald en de lading moest ter plaatse afgeladen te worden. mm