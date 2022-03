Het kunstwerk werd weggehaald nog voor de expo in ’t Scheep opende. — © rr

Hasselt

De stad Hasselt en PXL MAD houden de deur open voor kunst in het stadhuis. Dat is gezegd na een gesprek tussen schepenen en kunststudenten en hun verantwoordelijken. Twee weken geleden liet burgemeester Vandeput (N-VA) één kunstwerk weghalen op een expo in ’t Scheep, waarop de andere studenten hun werken ook inpakten.