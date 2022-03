Waalse serietafelschuimer slaat dag na drinkgelag in Genk toe in Maaseik

Een 40-jarige Waal is woensdag in een Maaseikse brasserie gearresteerd omdat hij zijn rekening niet wilde betalen. Het bleek om de man te gaan die een dag eerder in het Genkse stadscafé hetzelfde had geflikt. De man zal voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen voor beide feiten.

Bij de politie kwam woensdagavond de melding binnen dat een klant van een brasserie op de Markt zijn rekening niet wilde betalen. Hij had er 12 drankjes en een hoofdgerecht geconsumeerd. toen de zaakvoerder de rekening bracht, vertelde de man dat hij niet kon betalen. Geld of een bankkaart had hij niet bij. De politie arresteerde de man en namen hem mee naar het politiekantoor. Daar bleek dat hij niet minder dan 226 gelijkaardige feiten op zijn palmares had staan. De laatste dateerde van dinsdag in een Genkse brasserie.

Na de feiten in Genk werd hij via de snelrechtprocedure in het kader van het lik-op-stuk beleid van het parket Limburg voor de correctionele rechtbank gedagvaard. Ook voor de feiten in Maaseik zal de verdachte voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Omdat er maar een lichte maximumstraf staat voor dit soort misdrijven in het Strafwetboek, kan de verdachte voor deze feiten niet door een onderzoeksrechter aangehouden worden. Dat kan pas vanaf een straf van 1 jaar. De tafelschuimer bij de horeca preventief seinen kan ook niet omdat het in strijd is met de wetgeving op de privacy. mm