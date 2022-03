Ziekenhuisgroep zet samenwerking met Antwerp on hold na komst Overmars

Na het afhaken van twee sponsors laat ook Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) weten de samenwerking met Antwerp on hold te zetten. De reden: de aanstelling van de omstreden Marc Overmars als directeur voetbalzaken. ZNA was geen sponsor, maar werkte de afgelopen jaren wel geregeld samen met de club.

Zo schonk Antwerp vorig najaar nog de opbrengst van de kerstsjaalverkoop – goed voor 10.000 euro – aan het Koningin Paola Kinderziekenhuis. De naam van datzelfde ziekenhuis prijkte in 2017 ook op de truitjes. In september was Radja Nainggolan nog te gast in het Paola Kinderziekenhuis om speelgoed te overhandigen aan de patiëntjes.

De ziekenhuisgroep zal nu geen geld of goederen meer ontvangen van de club. Er wordt ook niet langer ingegaan op voorstellen om patiëntjes de aftrap te laten geven of een wedstrijd te laten bijwonen. “De samenwerking met de club hebben we altijd ten zeerste gewaardeerd”, klinkt het in een statement. “Als we onze duizenden medewerksters en honderdduizenden patiëntes in de ogen willen blijven kijken, kunnen we het niet maken om hiermee door te gaan. Respect en professionaliteit zijn twee van onze kernwaarden. Die waarden trekken we door in de contacten met en keuze van onze partners.”