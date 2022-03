Okapi geboren in Antwerpse Zoo: Xandor heeft roze in plaats van blauwe tong

In de Antwerpse Zoo stellen ze heel trots een nieuwe bewoner voor: Xandor. De okapi is een maand geleden geboren en toont zich intussen als actief mannetje. En opvallend: in tegenstelling tot het merendeel van de okapi’s heeft Xandor geen blauwe, maar een roze tong.

Okapi’s zijn een bedreigde diersoort, daarom is er een kweekprogramma voor de dieren en dat wordt wereldwijd gecoördineerd door de Antwerpse Zoo. Xandor is het tweede jong voor mama Lindi, het is een jongen en hij werd geboren op 23 februari. Zijn geboortegewicht, 17 kilogram, was aan de lage kant en ook zijn schofthoogte was met 76 centimeter redelijk klein. “Klein, fijn, maar heel vinnig”, weet verzorger Nicky.

“Na wat eerste stuntelige pogingen stond het kleintje al vrij snel recht op zijn gestreepte pootjes en verkende hij energiek de stal”, zag verzorgster Isabel vlak na de geboorte op de webcam die in de stal hangt. “We hebben het jong Xandor genoemd, wat beschermer van het volk betekent.”

“Bij okapi’s heb je twee categorieën: de gemakkelijke dieren die volgzaam op de weegschaal gaan staan en de “stamperkes”, de vinnige diertjes, die hun poten naar alle kanten zwieren. Xandor is een mooi voorbeeld van een energieke okapi”, lacht coördinator Patrick.

Roze tong

Xandor heeft net als alle andere okapi’s een uniek streepjespatroon op zijn billen en poten. Xandor is wel héél uniek want wat merkten de verzorgers op? Hij heeft een roze tong! Dit is heel speciaal bij okapi’s, want normaal hebben ze van bij de geboorte een lange tong van 35 centimeter in een blauwgrijze kleur. Coördinator Patrick, die toch al meer dan 32 jaar met okapi’s in de Zoo werkt, heeft dit nog maar één keer eerder gezien.

© Zoo Antwerpen/Jonas Verhulst

Xandor blijft een maand lekker warm in de stal terwijl mama Lindi buiten gaat om te eten. Okapi’s laten, net als reeën, hun jong verstopt achter op een veilige plaats terwijl zij eten zoeken. Ze blijven wel altijd in de buurt. Vanaf 15°C zet hij zijn eerste stapjes buiten, dus misschien kan hij binnenkort toch zijn snoetje eens buitensteken.

Zoo blij

De okapi is hét symbooldier voor Antwerpen, waar in 1919 de allereerste okapi aankwam. Er wonen nu vijf okapi’s. Xandor, zijn mama Lindi, papa Semuliki, jonge man Ubudu en de zwangere Zaïre. Als stamboekhouder coördineren de wetenschappers vanuit Antwerpen het kweekprogramma van de okapi’s in alle Europese dierentuinen. “Met het kweekprogramma willen we een reservepopulatie opbouwen. Moest het nodig zijn, dan kunnen we in de toekomst dieren terug naar Congo brengen”, weet Sander Hofman, coördinator van het Europees kweekprogramma van de okapi’s. Hij beslist welke zoos okapi’s mogen houden en welke dieren met elkaar mogen kweken.

Er zijn ooit 29 okapi’s uit het wild gehaald, een praktijk die nu niet meer wordt toegepast. Daaruit zijn meer dan achthonderd okapi’s geboren. 178 daarvan zijn nog in leven. Het merendeel bevindt zich in Europa en Amerika. “Bij elk kweekprogramma stellen we ons dezelfde vraag: hoeveel dieren zijn er nodig om een genetisch gezonde reservepopulatie te creëren? Bij okapi’s streven we daarbij naar 270 dieren. Nu zijn er dat dus 178, om die populatie de komende honderd jaar gezond te houden, moeten er wereldwijd elk jaar tien okapi’s geboren worden.” Vorig jaar waren dat er dertien wereldwijd, negen in Europa.

De kleine Xandor. — © ZOO Antwerpen/Jonas Verhulst

Leefgebied

Okapi’s zijn in de natuur sterk bedreigd. Het zijn erg schuchtere en moeilijk te spotten dieren in het woud. Ze leven alleen in de regenwouden van Congo in een beperkt leefgebied. Daardoor is hun toekomst erg onzeker. Hun habitat staat onder druk door stropers, kaalkap, mijnbouw en de onstabiele politieke situatie in Congo.

Met de Antwerp Zoo Foundation zet de Antwerpse Zoo alles op alles om de dieren te beschermen in Congo zelf. Antwerp Zoo Foundation coördineert conservatieprojecten in Buta (Congo) en zet daar experts in die samen met de lokale bevolking mens, natuur en dier proberen te verzoenen.

Voor de Antwerpse Zoo zijn okapi’s al jaar en dag het symbooldier. Het strepenpatroon van de dieren is ook in het logo van de zoo verwerkt. Antwerpen was – met Congo als toenmalige kolonie – de allereerste dierentuin ter wereld waar deze verwant van de giraf te zien was. De okapi werd pas in 1901 voor het eerst ontdekt, dankzij een stuk huid dat een pygmee gebruikte als gordel. Buta was de allereerste okapi die arriveerde in Antwerpen. Dat was in 1919, ze werd in Buta gevangen door missionaris Jozef Hutsebaut. Na een zeereis van enkele weken, kwam zij aan in Antwerpen, maar zonder veel succes. Na vijftig dagen is ze gestorven.

Okapi’s Zele en Kaduna in hun verblijf, toen nog aan de Egyptische Tempel. — © Beeldband ZOO Antwerpen

In 1927 werd er opnieuw een okapi aan de Zoo geschonken. Dat ging om Tele, een dier dat 15 jaar werd, maar in 1943 gestorven is door de voedselschaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1954 is de eerste okapi geboren in een dierentuin, in Antwerpen zagen er intussen 53 het levenslicht, een Europees record.