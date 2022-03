Nu ook derde sponsor van Antwerp die afhaakt na aanstelling Marc Overmars: “Maar ook door gebrekkige communicatie”

LEES OOK. Ziekenhuisgroep zet samenwerking met Antwerp on hold na komst Overmars

“Wij zijn ten zeerste verbaasd over deze beslissing. Als vaste partner en sponsor van RAFC werden wij vooraf niet geconsulteerd noch geïnformeerd”, meldt Select Group na het nieuws over Marc Overmars eerder deze week.

“De keuze om de heer Overmars, die recentelijke werd beschuldigd van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag en waartegen momenteel nog een onafhankelijk onderzoek loopt in Nederland, nu reeds te benoemen, druist rechtstreeks in tegen de waarden en normen van onze Select Group. Wij geloven nochtans oprecht dat elk mens na een bewuste periode van zelfreflectie tot inzicht kan komen en een tweede kans kan verdienen. We betreuren het dan ook ten zeerste dat men tijdens de persconferentie het moment voorbij liet gaan om sereen, behoedzaam en weloverwogen te getuigen van dit proces van zelfreflectie en het verworven inzicht, noch door de directie van RAFC noch door de heer Overmars zelf. Enige zorgvuldigheid in de communicatie of het kies omgaan met de problematiek hebben wij eveneens niet gehoord of gezien.”

“Als Select Group hebben wij dan ook beslist om ons partnership met RAFC niet te zullen vernieuwen voor het seizoen 2022 – 2023.”

Ook Descroes haakt af

Na Select Group haakt nu ook Descroes af als sponsor. Dat bevestigt zaakvoerder Maxim Van Hoorebeeck. Het Antwerpse bedrijf is gespecialiseerd in het begassen van schepen, containers en scheepsladingen. “We hebben vanochtend via mail aan het bestuur laten weten dat we ons contract opzeggen”, zegt Van Hoorebeeck.

Het bedrijf sponsort Antwerp drie jaar en heeft nog een contract voor de komende twee jaar, maar verbreekt dit dus. “We hebben dit gecheckt bij onze juridische dienst en zijn ervan overtuigd dat we in ons recht zijn. Als dit gevolgen heeft, dan zijn we bereid die te dragen.”

Volgens Van Hoorebeeck was het voor Descroes belangrijk om een signaal te geven aan de klanten en het personeel van het bedrijf. “Het gaat over de aanstelling van Overmars op zich, maar ook om de gebrekkige communicatie van de club.”

Voorafgaand aan de beslissing was er geen contact met de club. Descroes kreeg ook nog geen reactie op de mail. Net als Select Group is Descroes geen hoofdsponsor maar ‘partner’ van Antwerp.

Ook premium-sponsor haakt af

Ook Federale Verzekering, een premium-sponsor en dus groter is dan Descroes en Select Group, stopt de samenwerking met Antwerp.

© BELGA

Verder is ook Heylen Vastgoed, een van Antwerps voornaamste sponsors, niet opgezet met hoe de club de aanstelling van Overmars heeft aangepakt. “We hebben een gesprek gehad met de club waarin we onze bezorgdheden hebben geuit”, zegt vennoot Cedric Vanhencxthoven. “Zo hebben we de club aangemaand om duidelijk te communiceren over de zaak, want de persconferentie was op dat vlak niet afdoende. Verder hopen we dat de club er in de gesprekken alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de feiten die zich in het verleden hebben afgespeeld zich zouden herhalen.”

Port of Antwerp wacht af

Volgende week staat er een Raad van Bestuur gepland van RAFC, waar de controversiële perscommunicatie over de nieuwe sportief directeur bij Antwerp op de agenda staat. CEO van Port of Antwerp, Jacques Vandermeiren, onafhankelijke bestuurder van RAFC: “Het spreekt voor zich dat dit een uiterst belangrijk agendapunt wordt. Het thema raakt mij als persoon en bedrijfsleider. Dit is een zeer belangrijk agendapunt en fundamenteel maatschappelijk thema, waar we als bestuurders een direct gesprek over wensen te houden. De dialoog hierover zal volgende week intern worden gevoerd op de Raad van Bestuur. Het is onze rol als bestuurders om dit hoog op de agenda te zetten. We zullen na deze Raad van Bestuur communiceren.”

Port of Antwerp zal na deze Raad van Bestuur ook evalueren hoe verder te gaan met het sponsorcontract van Royal Antwerp FC.

Veel sponsors zitten met vragen en hekelen het gebrek aan communicatie van de club. “De bedoeling is om met alle sponsors in gesprek te gaan”, klinkt het in een statement bij Antwerp. “Sommige van die gesprekken hebben al plaatsgevonden. Andere zijn gepland of nog hangende.”

Ook grote bedrijven als Coca-Cola laten intussen van zich horen. “Wij keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en zijn erg geschrokken van de aanpak van Antwerp FC de afgelopen dagen”, zegt de frisdrankgigant. “Respect, gelijkheid en inclusie zitten in het DNA van ons merk en ons bedrijf. We vinden dat bedrijven en voetbalclubs een belangrijke maatschappelijke rol hebben. Daarom hebben we als sponsor al contact opgenomen met het bestuur van de club om onze bezorgdheden te uiten. Ook vragen we een overleg met het bestuur aan om de maatschappelijke rol persoonlijk aan te kaarten. Dit is fundamenteel voor ons voor enige toekomstige samenwerking.”

Opvallend: bij Antwerp is, los van de persconferentie maandag, nog altijd niet via de officiële clubkanalen gecommuniceerd over de komst van Marc Overmars.

LEES OOK. Gheysens gaf Overmars tweede kans, maar…. als er nog onthullingen opduiken, ligt hij weer buiten