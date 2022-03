Ben Tulett bouwt een feestje in San Marino met zege in koninginnenrit Coppi e Bartali

Ben Tulett (INEOS Grenadiers) heeft donderdag de koninginnenrit van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. De Brit haalde het in ministaat San Marino op een zware slotklim van zijn Ierse ploegmaat Ierse Eddie Dunbar en de Zwitser Marc Hirschi. Voor de pas 20-jarige Tulett was het zijn eerste profoverwinning ooit. Dunbar wist met zijn tweede plaats de leiding in het algemeen klassement te behouden.

Op de derde dag van de wielerweek, vernoemd naar Italiaanse wielergoden Fausto Coppi en Gino Bartali, stond een korte maar loodzware koninginnenrit met start en finish in San Marino op het programma. Slechts 147 kilometer, maar onderweg wel bijna 4000 hoogtemeters. Ook de slotklim van 5.7 kilometer liep fameus bergop (7.5% gemiddeld). Een parcours voor de echte klimmers dus.

Na amper zeven kilometer doemde de voet van de Serra San Marco op, eerste hindernis van de dag. Op de twaalf kilometers lange klim (4.3% gemiddeld) van eerste categorie ontstonden de eerste aanvallen. Aanstoker van dienst? Ene Mathieu van der Poel. Ook Frans kampioen Rémi Cavagna, Antonio Tiberi en Frederik Wandahl probeerden weg te geraken, maar het viertal werd snel weer bijgebeend.

Monaco in San Marino

Een nieuwe aanvalspoging op een van de steilere pentes had meer succes. Mattia Cattaneo, Tony Gallopin, James Shaw, Oscar Riesebeek, Mason Hollyman, Edgar Andres Pinzon en Andrea Garosio reden snel enkele minuten bij mekaar. Achter hen probeerden nog enkele renners de sprong te wagen en na kilometerslang tegenspartelen lukte dat nog ook. Met Alessandro Monaco, Antonio Nibali, Edoardo Zardini en Luca Covili kwamen vier Italianen de kopgroep versterken.

Vijfde keer, goede keer

Na 74 kilometer reden de koplopers het lokale circuit op en kwamen ze voor de eerste keer aan de finishlijn voorbij, de eerste van vier passages vooraleer er echt gestreden wordt om de dagzege. Op de volgende beklimming van de klim naar San Marino trok Cattaneo stevig door en probeerde een haast onmogelijke solo op te zetten. Achter hem bleven nog zes achtervolgers over op een vijftiental seconden van de Italiaan. Monaco, Zardini en Covili werden definitief overboord gegooid.

In een mum van tijd fietste Cattaneo een aardige voorsprong bij mekaar: het peloton volgde intussen op bijna vijf minuten van de eenzame leider. Wat later volgde een straf nummertje van Garosio. De Italiaan snelde op korte tijd naar zijn landgenoot en met nog 25 kilometer voor de boeg kwamen ook Shaw en Gallopin terug aansluiten. De Italiaan van Quick-Step Alpha Vinyl leek zich vergaloppeerd te hebben met zijn lange solo want haast meteen gingen de drie anderen erop en erover en lieten Cattaneo ter plaatse. Gegokt en verloren, heet dat dan.

Van der Poel haakt weer af

Intussen liet in het peloton Van der Poel weer lopen. Net zoals woensdag leken de stroken bergop te lastig voor de Nederlander. Het peloton dat inmiddels tot op een halve minuut genaderd was, telde op dat moment nog zo’n dertig renners.

Met nog tien kilometer te gaan werden ook de laatste drie vluchters gegrepen. Wat nog overbleef van het peloton begon samen aan de slotklim. De Israëliet Guy Niv reed even weg en even later was het de beurt aan Marc Hirschi. De Zwitser klom snel naar een voorsprong van twintig seconden. Simon Carr, Tulett en leider Dunbar roken het gevaar en gingen in de tegenaanval en kwamen bij de Zwitser van UAE Team Emirates.

De vier reden onder de vod en begonnen aan de steile slotkilometer. INEOS Grenadiers-ploegmaats Tulett en leider Dunbar speelden het ploegenspel perfect. Tulett achtte zijn moment gekomen en sprong weg. De drie anderen keken naar mekaar en zo reed de jonge Brit naar een knappe overwinning in San Marino, de eerste zelfs uit zijn nog prille profcarrière. Ploegmaat Dunbar en Hirschi vervolledigden het podium, Cian Uijtdebroeks werd knap zevende. De Ier Dunbar behoudt wel zijn leiderstrui.

Uitslag rit 3 - Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2022

1. Ben Tulett (GBR)

2. Eddie Dunbar (IRE)

3. Marc Hirschi (SUI)

4. Simon Carr (GBR)

5. Antonio Tiberi (ITA)

6. Diego Ulissi (ITA)

7. Cian Uijtdebroeks

8. Gianluca Brambilla (ITA)

9. Nicola Conci (ITA)

10. Jefferson Cepeda (ECU)